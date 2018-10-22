أمير الشمالية: أثبتنا عمق التلاحم بين القيادة والشعب في كل موقف وحدث

المواطن - الشمالية

التقى أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة بمدينة عرعر، اليوم، القضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين، في جلسته المسائية.

‏‎‏وفي بداية اللقاء رحّب أمير الشمالية بالجميع، منوهًا بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة تميز مجتمعنا، وما تنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما يحظى به اليوم من تقدم وازدهار بفضل من الله أولًا، ثم ما مَنّ الله به علينا من وحدة الصف بين أبناء المملكة، والتلاحُم وقوة الترابط والتماسك بين أبناء الشعب والقيادة الرشيدة.

وقال: الوطن قوي بالله تعالى، ثم بقيادته الحكيمة وأبنائه المخلصين، ولعلنا أثبتنا للآخرين عمق التلاحم بين القيادة والشعب، وقوة ترابطنا وتماسكنا في كل موقف وكل حدث، مشيدًا سموه بجهود حماة الوطن من جنودها الأبطال الذين يذودون بأرواحهم فداء لدينهم ووطنهم وبجهود رجال الأمن للمحافظة على أمن البلاد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والخير والنماء في ظل القيادة الرشيدة.

وعقب ذلك ألقى رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ إبراهيم بن جاسر الجاسر كلمة أكد فيها أن ما تعيشه هذه البلاد المباركة من تقدُّمٍ وازدهار في شتى مناحي الحياة وأمنٍ واستقرار يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود حكومة خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووليِّ العهد، منوهًا بما تحظى به هذه البلاد من وحدة وطنية تحت قيادةٍ حكيمةٍ رشيدة، معتصمةً بحبل الله المتين.

وبعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية وطنية للشاعر فراج السهلي نالت استحسان الحضور.

ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير الشمالية.