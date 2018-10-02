أمير القصيم يدشن مؤتمر ومعرض جودة مياه الشبكة بمشاركة متخصصين في الأمن المائي

المواطن - القصيم

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الأحد 27 محرم 1440 هـ الموافق 7 أكتوبر 2018م، مؤتمر جودة مياه الشبكة والمعرض المصاحب للمؤتمر الذي يستمر ليومين في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن المؤتمر سيسلط الضوء على التوعية المجتمعية، والإثراء المعرفي بالدور الذي تبذله الحكومة الرشيدة ممثلة في قطاع توزيع المياه بتقديم خدمات مياه الشرب وفقاً لأعلى المقاييس والمعايير العالمية، وذلك من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة لخدمة أكبر عدد من المستفيدين في جميع مناطق المملكة.

وقال الموكلي “المشاركون في المؤتمر من المتخصصين في مجال الأمن المائي سيناقشون جودة المياه المنقولة والموزعة عبر الشبكات والتقنيات والآليات والمختبرات المستخدمة لتحقيق أعلى معايير الجودة وأحقية حصول أفراد المجتمع على مياه آمنة باعتبارها ضرورة لا غنى عنها، وحقاً أساسياً من حقوق الإنسان في إطار الصحة العامة.

وقال: “إن مؤتمر جودة مياه الشبكة سيستعرض نتائج ما حققه قطاع توزيع المياه وجهوده في إدارة الطلب الفعّال على المياه”، مشيراً إلى أن متوسط نصيب الفرد اليومي من المياه بلغ ما مقداره 265 لتراً مكعباً يومياً، إضافة إلى ارتفاع عدد المشتركين في المياه الذين بلغ عددهم حتى الآن أكثر من مليوني مشترك.

وأشار إلى أن قطاع توزيع المياه عمد إلى تقديم الحلول والمبادرات التي تضمن توفير الاحتياجات المائية من خلال المشاريع الاستراتيجية، ومنها توصيل جميع المنازل بشبكات المياه، مبيناً أن مجموع أطوال شبكات المياه المنفذة تراكمياً حتى الآن ما يقارب 118 مليون متر طولي.

وأوضح أن مخرجات القطاع تعكس مدى نجاح الخطوات التصحيحية التي يتم تطبيقها، بالإضافة إلى الأنظمة ذات الكفاءة التي باتت تتميز بها الإجراءات التشغيلية والإدارية في القطاع. مؤكداً أن هناك تحدياً كبيراً يواجه قطاع توزيع المياه من خلال ارتفاع الطلب على مياه الشرب عام بعد عام بسبب النمو المتزايد في الكثافة السكانية، مشدداً على أن هذا الأمر يدفع القطاع للمضي قدماً في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات في المجالين المائي والبيئي للمواطنين والمقيمين، وفق مبادرات وأهدف برنامج التحول الوطني 2020.