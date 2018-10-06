أمير عزمي: مواجهة الهلال نارية ومن يملك الأفضلية سينتصر

المواطن - محمد سمعه

أكد المصري أمير عزمي مجاهد، مساعد مدرب الزمالك المصري، أن مواجهة الهلال ستكون صعبة وقوية للغاية.

وتحدث أمير عزمي قبل انطلاق المباراة قائلًا: العلاقات بين مصر والسعودية قوية للغاية، وأود التوجه بالشكر للمملكة على استقبالهم بشكل مميز لنا.

وأضاف مساعد مدرب الزمالك: من يملك الأفضلية، خاصة أفضلية وسط الملعب، سيحقق الفوز في المباراة، ونحن نادي الزمالك فريق كبير يملك لاعبين على أعلى مستوى في مصر ومن تونس على سبيل المثال، ونعلم بشكل جيد أن مواجهة الهلال صعبة ونارية.

يذكر أن مباراة الزمالك والهلال تنطلق خلال ساعة على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض في بطولة السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.