أمير نجران يشد من أزر المصابين الصحبي والقحطاني بالحد الجنوبي

المواطن - واس

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمصابين الجندي أول مهدي بن يحيى الصحبي، والجندي معجب بن مسلي القحطاني، أثناء مشاركتهما مع رجال حرس الحدود بالحد الجنوبي, وذلك خلال زيارته لهما في مستشفى الملك خالد بنجران اليوم.

وأكد سموه, فخر واعتزاز الشعب السعودي ببطولاتهم وتضحياتهم، وقال “إن جراحكم أوسمة على صدورنا، وإننا نزداد كل يوم عزًا وسؤددًا بكم أنتم سيوف ورجال سلمان بن عبدالعزيز”.

وأبدى المصابان, إصرارهما وعزمهما على مواصلة البطولات عقب تعافيهما إن شاء الله، ملتزمين بما عاهدوا الله عليه ونذروا أنفسهم من أجله، الدين ثم الملك والوطن.