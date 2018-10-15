أنصار السنة بالسودان: الهجوم على المملكة هدفه إضعاف المسلمين وتمزيق دولهم

المواطن - الرياض

رفض الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، الحملة التي تتعرض لها المملكة مؤكدًا أن الهجوم عليها لإضعافها ومن ثم إضعاف المسلمين ليصل أعداؤهم لأهدافهم وتمزيق الدول الإسلامية وتقوية أعدائهم وتمكينهم في المنطقة.

وقال الماحي في تصريح صحفي إن مكانة المملكة العربية السعودية في قلوب المسلمين؛ فهي قبلتهم فيها المسجد الحرام، وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وظلت المملكة ترعى وتدعم وتقف بجانب الأمة المسلمة دائما بل وتعدى هذا الدور إلى عامة البشرية دون تمييز .

وأضاف الماحي : ولعلمنا بهذه المخططات فإن جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ترفض هذه الحملات الإعلامية الجائرة على المملكة العربية السعودية حامية وراعية الحرمين الشريفين، ويقف معها أكثر من مليار وستمائة مسلم هي رمزهم، كما تدعو الكثيرين ممن يخوضون في هذه الحملة الإعلامية إلى أن يعودوا لرشدهم وتحكيم صوت العدل والعقل ؛ وليعلموا أن إضعاف المملكة وابتزازها سيضعف المسلمين ويعود عليهم .

وختم بقوله: ” وإننا لنعلم أن الله يحفظ بلاد الحرمين وقبلة المسلمين “.