أهمها الدية.. تحذيرات وقضايا في اجتماع محافظ بارق مع مشايخ القبائل

المواطن ــ أحمد الشهري ــ بارق

شدد محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، على المشايخ بضرورة توعية الأفراد بعدم ارتداء الأسلحة النارية داخل قصور الأفراح والمناسبات وعدم تجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية والإبلاغ عن المتجاوزين في ذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر صالة الاجتماعات بالمحافظة بحضور وكيل المحافظة إبراهيم منشط ومساعد مدير شرطة بارق الملازم أول عبدالله الشهري وعدد من مشايخ القبائل، محذرًا في الوقت ذاته من فتح حسابات بنكية لجمع الأموال من أفراد القبائل لغرض الدية.

وتضمن الاجتماع عدد من القضايا من أبرزها التأكيد على مشائخ القبائل بعدم تجاوز مبلغ الديات نصف مليون ريال، حيث طالب المحافظ أن يكون للمشايخ دور في توعية أفراد القبيلة والتأكيد على أهمية التقيد بالتعليمات والتمسك بالعادات والتقاليد وعدم المبالغة في مبالغ عتق الرقبة.

وشدد المحافظ على ضرورة تعاون المشايخ والأعيان بالمحافظة مع الجهات الحكومية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير ونائبه الأمير تركي بن طلال آل سعود لتحقيق النتائج الإيجابية لخدمة المحافظة وما يتبع لها من مراكز وقرى وتحقيق المصلحة العامة لعموم المواطنين.

وعبر المجتمعون من جانبهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة وللأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ونائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ولمحافظ بارق، مشيدين بمثل هذه الاجتماعات التي تتناول الموضوعات المهمة لجميع فئات المجتمع.