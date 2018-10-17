أوبك تطالب منتجي النفط في العالم بزيادة الاستثمار

المواطن - متابعة

دعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أمس الثلاثاء، شركات إنتاج النفط إلى زيادة قدراتها الاستثمارية لتلبية الطلب في المستقبل، في الوقت الذي تنكمش فيه طاقة إنتاج النفط الفائضة عالميًّا.

وأكد الأمين العام للمنظمة، محمد باركيندوا، على هامش مؤتمر (آي إتش إس سيرا): “الدول التي تملك طاقة فائضة تنكمش حاليًّا بسبب نقص الاستثمار في التنقيب”.

ونقلت “رويترز” عن باركيندوا قوله: إن قطاع النفط العالمي بحاجة إلى استثمارات بنحو 11 تريليون دولار، لتلبية الاحتياجات النفطية في الفترة حتى 2040، مضيفًا أن الدول المعتمدة على الاستيراد مثل الهند قلقة بشأن مستقبل إمدادات النفط.

وأوردت “أوبك” في تقريرها الصادر في سبتمبر الماضي، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 14.5 مليون برميل يوميًّا، من 2017 إلى 111.7 مليون برميل يوميًّا في 2040.