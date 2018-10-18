أوخيدا عن مواجهة الأهلي: حضرنا أنفسنا لمباراة صعبة

المواطن - مروة نبيل

شدد مساعد مدرب الاتفاق، الأوروغوياني راذولفو أوخيدا، على صعوبة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الأوروغوياني راذولفو أوخيدا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتفاق والنادي الأهلي الذي عُقد، اليوم الخميس: “حضرنا أنفسنا لمباراة صعبة، والمهم تحقيق الهدف الذي نسعى له بحصد النقاط الثلاث”.

وأكد مساعد مدرب الاتفاق أن فارس الدهناء استعد جيدًا لمواجهة النادي الأهلي، وقال: “أعددنا الخطط المناسبة والتي تؤهلنا لكسب المباراة أمام فريق قوي”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الأهلي، مساء يوم السبت، على إستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يقع الأهلي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.