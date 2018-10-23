أول مُقدمة حفل في الباحة تتحدث لـ”المواطن” عن تجربتها

المواطن - أمل سعيد الغامدي - الباحة

اعتاد أهالي منطقة الباحة على ظهور الرجل كمقدم للحفلات والفعاليات والمناسبات العامة، إلا أنه في الآونة الأخيرة وتحديدًا في حفل اليوم الوطني 88 بمنتزه الثروة الوطني بمحافظة القرى، كانت مقدمة الحفل فتاة من فتيات المنطقة.

وقالت مقدمة الحفل حنان العمري في تصريحات إلى “المواطن“: إن في البداية تم ترشيحها لتقديم فقرات الحفل والتواصل معها من الشركة المنظمة (شركة ربوع طيبة لتنظيم المعارض والمؤتمرات).

وتابعت: “تم استقبالي والترحيب بي من قِبل رئيس بلدية القرى، وتحديد مكان لي للتقديم على المسرح وتزويدي بعدد من التوجيهات، وإعطائي بعض النصائح المفيدة حتى أتقيد وأعمل بها”.

وأضافت حنان العمري: “كنت واثقة من نفسي تمام الثقة للقيام بهذا العمل الجديد والأول من نوعه، وفخورة جدًّا وسعيدة؛ كوني أول فتاة من منطقة الباحة تظهر على المسرح وتقدم فقرات حفل كامل أمام مسؤولين وجمع غفير من الحضور رجال ونساء”.

وأشادت حنان بردود الفعل الجميلة والرائعة من الجميع نظير تميزها وظهورها على المسرح.