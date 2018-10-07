أيام تفصلنا عن بدء صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر

المواطن - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن موسم صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر , حيث سيبدأ في منتصف شهر أكتوبر.

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية المهندس خالد الشايع أن يوم الثلاثاء 7 صفر 1440هـ ، الموافق 16 أكتوبر 2018م ، سيكون موعد بدء موسم الصيد ، وسيستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ ، الموافق 30 أبريل 2019م.

ودعا الشايع الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد ، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد , للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم , مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.