أيام تفصلنا عن بدء صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر

أيام تفصلنا عن بدء صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر

2018/10/07
الساعة 4:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن موسم صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر , حيث سيبدأ في منتصف شهر أكتوبر.
وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية المهندس خالد الشايع أن يوم الثلاثاء 7 صفر 1440هـ ، الموافق 16 أكتوبر 2018م ، سيكون موعد بدء موسم الصيد ، وسيستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ ، الموافق 30 أبريل 2019م.
ودعا الشايع الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد ، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد , للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم , مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.


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