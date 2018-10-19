أين جمال الروح ؟ في تصالح مع ذاتك مهما كانت الظروف

المواطن - الرياض

يبقى جمال الروح هو المعيار الأمثل الذي يبحث عنه الجميع بغض النظر عن جمال الشكل الذي يبلى مع الزمن.. هذا ما أكده المغردون في وسم يبحث عن جمال الروح في صبيحة يوم الجمعة.

وتصدر الوسم الترند السعودي خلال ساعات وشهد مشاركات كثيفة حاول أصحابها الإجابة عن سؤال واحد : أين جمال الروح؟

تباينت الإجابات بتباين الثقافات والخلفيات التعليمية لكل مغرد لكنهم أجمعوا على أن جمال الروح هو الأدوم.

الوسم الذي انطلق في الواحدة والنصف ليلًا شهد أكثر من تغريدة تؤكد أن جمال الروح يظهر حين تدعو بقلبك وتثق بأنه لا يجدر بك أن تحزن؛ فالذي تطلب منه أكبر من الذي تطلبه.! فقط تعلّم كيفَ تستودع حياتك لـ الله وتمضي مطمئناً .

جمال الروح يكمن في الوجه البشوش هكذا قال فراس العتيبي.

وقال فارس: الإنسان الوفي لا يندم على العطاء ولا ينتظر المعاملة بالمثل ولكن يتألم فقط عندما يكتشف أن عطاءه ذهب إلى من لا يستحقه.

أسماء الغامدي قالت : الجمال الحقيقي جمال الروح الداخلي وليس الخارجي.

أما رينادا فقد دعت الله أن يجمل أخلاقها بقولها : يا رب إنك جميل تحب الجمال اللهُـم فـ جمّـل أيامنا وجمـل حظوُظنا وجمّل أقوالنا وجملنا بأحسن الأخلاق.

جمال الروح يكمن في نفوس المُعدمين والفُقراء هكذا رأت “بتول”.

وقال “مشبب” :” يجب على المرء ألا يستعجل الزمن، فالأشياء الجميلة تأتي من تلقاء ذاتها ”

وأضافت “ميم”: “يحكى أن جمال روحك لو تجلت فيها كل آيات الجمال فلن يراه إلا المحبون”.

وقال مغرد آخر: “ما يفيد الوجه لو فيه الجمال إذا جمال الروح معدوم الأثر”.