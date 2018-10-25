إبراهيم سويد لـ”المواطن”: التعادل في الكلاسيكو مكسب للاتحاد.. وفالديفيا لم يأخذ فرصته

المواطن - طارق سعد

قال الدولي السابق ونجم الأهلي والاتحاد إبراهيم سويد: إن خروج الاتحاد بالتعادل اليوم ضد الهلال مكسب، في ظل الظروف التي تحيط بالاتحاد منذ بداية الموسم بداية من سوء الإعداد وتغيير الجهاز الفني نهاية بضعف تأثير الأجانب.

وأضاف إبراهيم سويد لـ “المواطن“: ” الحالة النفسية للفريق الاتحادي سيئة، واليوم يخوض مباراة قوية جداً على أرض الهلال وبين جماهيره، أعتبر الهلال مع النصر أقوى فرق الدوري، وأتمنى أن يخرج الاتحاد بالتعادل لأنه مكسب كبير متى ما فكرنا بواقعية، لا أتوقع تحسناً كبيراً في المستوى الفني للاتحاد لأن المدرب بحاجة للوقت لإثبات ما لديه في ظل سمعته العالمية “.

واختتم سويد تصريحه لـ”المواطن“: ” الأجانب لم يقدموا الإضافة الكبرى للاتحاد، خاصة وأنه تم منحهم الفرصة طوال 6 جولات في الدوري والبطولات الأخرى، أستثني فالديفيا الذي يعد إضافة للفريق الاتحادي رغم قلة مشاركته مقارنة بالأجانب الآخرين “.