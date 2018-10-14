إبراهيم: هدفنا الآسيوية.. ومباريات العراق والسعودية لها طابع خاص

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أحمد إبراهيم، بأداء لاعبي السعودية أمام البرازيل في سوبر كلاسيكو، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أسود الرافدين يستعد لبطولة كأس أمم آسيا 2019.

وقال نجم أسود الرافدين خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية والعراق الذي عُقد، اليوم الأحد: “مبارياتنا أمام المنتخب السعودي لها طابع خاص لتاريخ المنتخبين والمباريات المثيرة بينهما”.

وتابع أحمد إبراهيم قائلًا: “المنتخب السعودي قوي وقدم مباراة جيدة أمام البرازيل، وسبق وأن احترفت بالدوري السعودي مع فريق الاتفاق وزيادة اللاعبين الأجانب في الأندية السعودية مفيدة ستكون دافع للاعب السعودي بالظهور بشكل أفضل”.

وعن الخسارة أمام الأرجنتين في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو، قال أحمد إبراهيم: “الأرجنتين منتخب قوي وعالمي، وكان الهدف من المواجهة الوقوف على مستوى الفريق، والهدف الحالي التفكير في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقبلة”.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره العراقي، مساء يوم غد الاثنين، في بطولة سوبر كلاسيكو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات.