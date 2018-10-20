إجادة.. مبادرة وطنية خلاقة لتعزيز ثقة المواطن بالرقابة في أمانة الرياض

المواطن - الرياض

مشروع جديد واعد تحت مسمى” إجادة” ينطلق في إطار المبادرات الوطنية الرائدة المنبثقة من برنامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ويهدف المشروع الذي انطلق بتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ومتابعة متواصلة من معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس إلى تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة.

ويعتبر المشروع مبادرة وطنية “ريادية” تهدف إلى تحسين رضا المستفيدين وتعزّيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية.

وكانت أمانة الرياض قد بدأت في خصخصة العمليات التشغيلية للرقابة البلدية داخل نطاق المدينة بالشراكة مع شركة “علم” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وتحقق هذه الشراكة الأهداف الوطنية المنشودة في الارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة في الرياض عن طريق ووفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية لقاطنيها.