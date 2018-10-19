إحصائية مميزة لفريق الفتح هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بشكل جيد في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وظهر لاعبوه بمستوى مميز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراة والخسارة في أخرى، والتعادل في 3 مواجهات.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إحصائية مميزة في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث إنه تعرض لعدد كبير من التسديدات، ولكنه لم يستقبل سوى 4 أهداف فقط.

وقالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات عبر “تويتر”: “تعرض الفتح إلى ثاني أكبر عدد من محاولات التسديد هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي 82 تسديدة، لكن 5% فقط منها دخلت المرمى، 4 تسديدات، ثاني أفضل نسبة بعد الأهلي 2%”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره الرائد، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويسعى كل منهما لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين اليوم.

وفاز الرائد في الجولة الماضية على الفيحاء، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، مُحتلًّا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تغلب الفتح على الاتحاد ليصل رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثامن.