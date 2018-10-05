إخلاء 4198 منشأة بأحياء الرياض

المواطن - الرياض

أخلت لجنة إخلاء الأحياء السكنيّة من الأنشطة المخالفة بمدينة الرياض 4198 منشأة مخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي، وذلك تطبيقًا لقرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الذي نصّ على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة الأراضي المعتمدة.

وأكدت اللجنة أن العمل مستمر حتى تصحيح وضع الأحياء السكنية من الاستعمالات المخالفة، وإخلاء جميع المنشآت غير النظامية، مهيبة بأصحاب المنشآت والمواقع المخالفة في أنحاء مدينة الرياض كافّة سرعة إخلائها تفاديًا لفصل خدمة المياه والكهرباء عنها.

يُذكر أن لجنة إخلاء الأحياء السكنية من الأنشطة المخالفة تضم كلاً من إمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وشرطة المنطقة، وجوازات منطقة الرياض، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.