إدارة المقيرن تُوجه بتشكيل لجنة لتصميم ملعب الاتحاد الجديد

إدارة المقيرن تُوجه بتشكيل لجنة لتصميم ملعب الاتحاد الجديد

2018/10/03
الساعة 1:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1835
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

وجه مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن بتشكيل لجنة داخلية في النادي لإنجاز تصميم ملعب الفريق الجديد وتسليمه في الوقت المحدد.

ومن المنتظر أن يكون المهندس فراس التركي هو رئيس لجنة الإشراف على تصميم الملعب الجديد.

وخلال الفترة المقبلة ستتواصل اللجنة مع الجماهير الاتحادية من أجل إقامة مسابقة حول صنع التصميم الأمثل لملعب العميد مع اختيار التصميم الأكثر براعة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد ثمن نتائج الاجتماع والذي عقده المستشار تركي آل الشيخ مع بعض من مسؤولي البنوك السعودية لخلق فرص استثمارية جذابة أمام الأندية السعودية ومنها إنشاء ملاعب رياضية خاصة للأندية وفقًا للتصاميم والتي ستُقدم منها.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :