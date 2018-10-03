إدارة المقيرن تُوجه بتشكيل لجنة لتصميم ملعب الاتحاد الجديد

المواطن - محمد سمعه

وجه مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن بتشكيل لجنة داخلية في النادي لإنجاز تصميم ملعب الفريق الجديد وتسليمه في الوقت المحدد.

ومن المنتظر أن يكون المهندس فراس التركي هو رئيس لجنة الإشراف على تصميم الملعب الجديد.

وخلال الفترة المقبلة ستتواصل اللجنة مع الجماهير الاتحادية من أجل إقامة مسابقة حول صنع التصميم الأمثل لملعب العميد مع اختيار التصميم الأكثر براعة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد ثمن نتائج الاجتماع والذي عقده المستشار تركي آل الشيخ مع بعض من مسؤولي البنوك السعودية لخلق فرص استثمارية جذابة أمام الأندية السعودية ومنها إنشاء ملاعب رياضية خاصة للأندية وفقًا للتصاميم والتي ستُقدم منها.