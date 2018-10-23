إدارة تعليم ينبع توفر وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين

المواطن - ينبع

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع توفر 13 وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ)، والمستخدمين المرتبة (31)، للعمل بمسمى (عاملة، وعامل، حارس وزوجته، سائق)، واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة أدناه.

الشروط والتفاصيل عبر هذا الرابط (هنا).

موعد التقديم:

– التقديم يبدأ يوم الأربعاء بتاريخ 1440/02/15هـ حتى يوم السبت بتاريخ 1440/02/18هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (هنا).