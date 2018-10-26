إدواردو في الكلاسيكو.. مراوغات وتسديد وهدف قاتل

المواطن - مروة نبيل

واصل البرازيلي كارلوس إدواردو التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وخطف إدواردو الأنظار إليه في كلاسيكو الهلال والاتحاد الذي أُقيم، مساء أمس الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت مباراة الهلال والاتحاد، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بثلاثية مقابل هدف، سجلها محمد كنو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو في الوقت القاتل من المباراة، فيما أحرز للعميد الصربي ألكسندر بيزيتش.

وأهدى البرازيلي كارلوس إدواردو هدفه في كلاسيكو الهلال والاتحاد إلى زميله الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، حيث احتفل بنفس طريقته؛ لدعمه بعد التأكد بإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه عن المستطيل الأخضر لـ6 أشهر.

وتسبب البرازيلي كارلوس إدواردو في ركلتي جزاء خلال مباراة الهلال والاتحاد، وكان الأكثر تسديدًا في الكلاسيكو، بالإضافة إلى أنه كان اللاعب الأكثر كسبًا للمخالفات.

وبلغت نسبة نجاح مراوغات كارلوس إدواردو في مباراة الهلال والاتحاد 100%، وذلك وفقًا لإحصائيات اللاعب البرازيلي التي نشرتها شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وساهم البرازيلي كارلوس إدواردو في رفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى 18 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويملك الزعيم مباراة مؤجلة أمام الاتفاق.