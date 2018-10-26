إسدال الستار على قضية محتضنة ماجد المهندس

المواطن - الطائف

أكدت أنباء متداولة أن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، أصدرت أمس الخميس، حكمها على الفتاة التي احتضنت الفنان ماجد المهندس خلال حفل غنائي أحياه ضمن حفلات سوق عكاظ في الطائف.

وقضت المحكمة على الفتاة، بالسجن مدة عام مع إيقاف التنفيذ والاكتفاء بالمدة التي أوقفت خلالها.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوليو الماضي حيث انطلقت الفتاة بسرعه باتجاه الفنان من بين الحضور، وذلك من أجل تقبيله واحتضانه، تعبيرا منها عن حبها له.

وأعلنت شرطة مكة وقتها توقيف امرأة اعتلت مسرح مهرجان سوق عكاظ ، وارتكابها أفعالا مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش وتم إيقافها بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية إلى النيابة العامة وفي التحقيقات اعترفت الفتاة بما قامت به.

وتسبب هذا السلوك في موجة من الرفض والغضب داخل المجتمع السعودي الذي استهجن هذا التصرف.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر الفتاة وهي تنطلق نحو المسرح وتحتضن الفنان المهندس فيما تدخل الأمن لإنهاء الموقف.

