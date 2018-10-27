إسماعيل مطر .. أسطورة الوحدة الذي أبكته الجماهير

المواطن - مروة نبيل

خطف إسماعيل مطر، أسطورة نادي الوحدة والكرة الإماراتية، الأنظار إليه خلال مباراة فريقه أمام النصر في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، بعدما دخل في نوبة بكاء شديدة، الأمر الذي تسبب في توقف اللقاء لأكثر من ثلاث دقائق.

وأوقف حكم مباراة الوحدة والنصر اللقاء في الدقيقة 76، حينما كانت تُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بعدما بكى الأسطورة إسماعيل مطر بشدة، وحاول لاعبو الفريقين تهدئته، إلا أنه ظل يبكي.

وطلب مدرب الوحدة ريجيكامب استبدال إسماعيل مطر بعد بكائه بشدة، ولكن اللاعب رفض الخروج وأصر على استكمال المباراة، ونجح فريقه في التقدم في الدقيقة 83، ليخرج الأسطورة بعد 4 دقائق.

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع فوز فريق الوحدة وإهداء الفوز للأسطورة إسماعيل مطر بعد بكائه، سجل النصر هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكشف الأسطورة إسماعيل مطر عن سبب بكائه الشديد في مباراة الوحدة والنصر، وقال: إن هناك شخصًا في المدرجات قام بسب أخيه المتوفى إبراهيم، الأمر الذي تسبب في حزنه الكبير وجعله يبكي.

وأشار قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر إلى أنه لم يكن يتوقع أن يذكر أحد اسم أخيه المتوفى بسوء، خاصة أنه لم يُمارس كرة القدم من قبل أو يحظى بشهرة.

ويحظى إسماعيل مطر صاحب الـ35 عامًا بشعبية كبيرة بين الجماهير الإماراتية، وليس مُحبي نادي الوحدة فقط، الذي يلعب بين صفوفه منذ عام 2001، قبل أن يخرج فترة إعارة قصيرة إلى السد القطري عام 2009 ثم العودة إليه مُجددًا.