إصابة الركبة تُبكي عموري .. والفحوصات الطبية تنتظره

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال عن إصابة لاعبه الإماراتي عمر عبد الرحمن” عموري” في الركبة وذلك خلال مشاركته لدقائق قليلة في مباراة الشباب في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عموري خرج من مباراة الهلال والشباب في شوطها الأول، حيث أصيب بعد مرور ثلاث دقائق فقط على انطلاقة اللقاء، مما أربك حسابات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وأكد الهلال على أن عموري سيخضع لفحوصات طبية خلال الفترة المقبلة، للاطمئنان على حالته وعلى إصابته.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال والشباب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مباراة مُقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض.