إصابة رجل وطفلة في حريق منزل بحائل

إصابة رجل وطفلة في حريق منزل بحائل

2018/10/22
الساعة 8:49 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حائل

أخمدت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل حريقاً اندلع بمنزل بحي المحطة في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن رجال الدفاع المدني، نجحوا في إخلاء أربع حالات من الدور الثاني من المنزل، فيما تعرض رجل لحروق طفيفة وطفلة لاختناق خفيف تم نقلهما للمستشفى وخرجا منها بعد تحسن حالتهما.

وأضاف الحربي أن الجهات الأمنية والهلال الأحمر شاركت في مباشرة الحادث.


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