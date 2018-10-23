إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها نجمه الإماراتي عمر عبدالرحمن” عموري”، حيث تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه سيتحدد موعد العملية للاعب الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عموري كان أصيب في مباراة الهلال والشباب في الشوط الأول يوم السبت الماضي، وسيحتاج اللاعب لفترة تصل إلى ستة أشهر للتأهيل والعودة إلى الملاعب مرة أخرى.