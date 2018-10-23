إصابة عموري تجعل الإمارات يضرب أخماسًا في أسداس

المواطن - محمد سمعه

أصبح المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم أمام واقع مرير، وهو غياب النجم الأبرز في صفوفه عمر عبدالرحمن “عموري” عن الملاعب لمدة ستة أشهر أو أكثر، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الفترة الأخيرة.

وكان نادي الهلال أعلن عن إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي بعد الكشف عن نتيجة الفحص الطبي والتي أقيمت للاعب اليوم، حيث أصيب عموري خلال مباراة الهلال والشباب والتي أقيمت يوم السبت الماضي في الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم.

ويذكر أن المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي سيكون في حيرة شديدة، حيث البحث عن بديل اللاعب عموري للأبيض الإماراتي والذي يشارك في بطولة كأس أمم آسيا 2019 المقبلة كونه صاحب الأرض والضيافة.

ولا تُعد إصابة عموري هي الصدمة الأولى التي تلقاها المنتخب الإماراتي، حيث أُصيب من قبل كل من أحمد خليل وعلي مبخوت مهاجمي منتخب الإمارات الرئيسيين.

وكان عموري انضم إلى صفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية في العام الحالي قادمًا من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة.

يُقيم المنتخب الإماراتي حاليًّا معسكره الإعدادي في مدينة برشلونة الإسبانية، استعدادًا لبطولة أمم آسيا.

سيخوض منتخب الإمارات مباراته الأولى في البطولة الآسيوية أمام منتخب البحرين في الخامس من يناير المقبل.