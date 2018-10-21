إصابة ميسي وعموري .. تُبكي عُشاق كرة القدم

المواطن - مروة نبيل

ليلة حزينة عاشها عُشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، بعد إصابة ميسي والنجم عمر عبدالرحمن عموري خلال مشاركتهما مع نادييهما، مساء أمس السبت.

وتعرض عمر عبدالرحمن عموري لإصابة قوية في الركبة بعد دقائق من انطلاق مباراة الهلال والشباب، وسقط على الأرض متألمًا بشدة، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليخرج من الملعب باكيًا.

وخضع عمر عبدالرحمن لفحوصات؛ أوضحت حاجته لإجراء أشعة على موضع إصابته في الركبة سيجريها، يوم الثلاثاء؛ نظرًا لتورّم في الركبة، الأمر الذي أقلق جماهيره، خاصة أنه يحظى بشعبية كبيرة ليس في السعودية والإمارات فقط، بل في الوطن العربي.

وتُمني الجماهير العربية النفس بأن تكون إصابة عمر عبدالرحمن عموري ليست قوية، وأن يعود إلى المشاركة مع الهلال سريعًا؛ نظرًا لأهمية اللاعب، لتأتي إصابة ميسي أمام إشبيلية، ويتأكد غيابه عن الكلاسيكو الإسباني، وتُكمل حزن الجماهير.

وجاءت إصابة ميسي في مباراة برشلونة وإشبيلية، لتُثير الزعر لجماهير النجم الأرجنتيني في جميع أنحاء العالم، حيث سقط بشكل خاطئ على ذراعه، وحاول الجهاز الطبي إعادته إلى الملعب مُجددًا، ولكنه لم يستطع استكمال اللقاء.

وبعد إصابة ميسي القوية، خرج النجم الأرجنتيني في الدقيقة 27 من أحداث الشوط الأول لمباراة برشلونة وإشبيلية، وشارك عثمان ديمبلي بدلًا منه.

وقبل إصابة ميسي وخروجه من الملعب، قدم النجم الأرجنتيني مستوى مميزًا في بداية مباراة برشلونة وإشبيلية، حيث تمكن من تسجيل هدف وصنع آخر، في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه برباعية مقابل هدفين.

وأعلن برشلونة أن إصابة ميسي ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، ليغيب النجم الأرجنتيني عن 6 مباريات حاسمة، حيث سيفتقده البارسا أمام ريال مدريد، رايو فاليكانو وريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيغيب النجم الأرجنتيني عن مباراتي الإنتر في دوري أبطال أوروبا، كما تسببت إصابة ميسي في غيابه عن مباراة الذهاب أمام ليونيسا في منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.