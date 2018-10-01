إصابة 10 أشخاص في تصادم مروع بين حافلة وتريلا بطريق الهجرة

المواطن - جدة

أصيب 10 أشخاص في حادث اصطدام حافلة مع شاحنة من نوع تريلا على طريق الهجرة فجر الیوم (الاثنین).

وأوضح المتحدث الرسمي لهیئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن فرق الهلال الأحمر عند الساعة 06:3 فجراً باشرت حادث تصادم باص مع شاحنة من نوع تريلا.

وأضاف أنه عند مباشرة الحادث تبین وجود 10 إصابات، تم نقل 6 حالات متفاوتة الإصابة إلى مستشفى الحمنه، فیما عولجت 4 حالات في نفس الموقع.

وتابع أبوزيد أن 4 فرق إسعافیة أرضیة، باشرت الحادث كما تم متابعة الموقع من قبل القائد المیداني فهد الطیاري.