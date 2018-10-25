إصابة 10 طلاب والبحث عن 28 آخرين جرفت السيول حافلتهم في الأردن

المواطن - متابعة

تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 10 طلاب من ضمن 43 طالباً كانوا في حافلة مدرسية حين داهمتها السيول قرب البحر الميت في الأردن.

وتم العثور على 5 طلاب متوفين فيما تبقى 28 آخرون جارٍ البحث عنهم.

وأفادت مصادر أردنية أن من بين المفقودين 16 طالباً لا زالوا عالقين في البحر الميت، حالت الظروف الجوية دون إنقاذهم.

وتمت الاستعانة بطائرة عمودية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني في عمليات البحث.

وأعلنت الأردن حالة الطوارئ في العاصمة عمان.

وشهدت مناطق الأردن نشاطاً في الرياح السطحية أدت إلى إثارة غبار كثيف يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها خاصة على الطرق الخارجية، ووصلت سرعة الهبات المرافقة للرياح إلى 80كم/الساعة في عدد من محطات الرصد الجوي المختلفة، وتساقط الأمطار وحبات البرد في جنوب ووسط وشمال المملكة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد، وأدت غزارة الأمطار في بعض المناطق إلى تشكل السيول.

وأكدت دائرة الأرصاد الجوية أن الأردن تحت تأثير منخفض جوي يعتبر أول منخفض لهذا الموسم 2019/2018 وسيمتد تأثيره حتى مساء الجمعة.

كما تسببت الأمطار الغزيرة وتساقط حبات البرد، اليوم، في محافظة إربد، بأزمات مرور خانقة في شوارع المدينة وتسببت تلك الأمطار بتجمعات مائية في الشوارع الأمر الذي أعاق حركة المركبات، بحسب صحيفة الغد الأردنية.

من جهة أخرى تم تعليق الدراسة اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية بعدد من المدارس حيث قرر مدير التربية والتعليم للبادية الشمالية الشرقية، الدكتور عمر الهامي، اليوم الخميس، تعليق الدوام للطلبة والمعلمين للفترة المسائية في مدارس لواءي البادية الشمالية الشرقية والرويشد.

من جهته، قرر مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، الدكتور غسان شديفات، تعليق دوام الطلبة والمعلمين للفترة المسائية في مدارس بلدة الزعتري ومخيم الزعتري للاجئين السوريين.

وجاء قرار تعليق الدوام في هذه المدارس لهذا اليوم، حرصاً من الوزارة على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية، نتيجة لما تشهده تلك المناطق من غبار كثيف.