إصابة 11 عاملاً في انقلاب حافلة بجدة

المواطن - جدة

شهد طريق الملك عبدالعزيز بجدة انقلاب حافلة تقل عمالاً؛ مما تسبب في إصابة 11 عاملاً إصابات متفاوتة بين حرجة وطفيفة.

وأوضح عبدالله أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً فجر اليوم الأحد، بوجود حادث انقلاب باص لنقل العمال على طريق الملك عبدالعزيز مع الأمير نايف باتجاه الشمال.

وأضاف أبو زيد أنه تم توجيه 5 فرق إسعافية؛ وُوجد 11 إصابة، وتبين وجود حالة حرجة و10 حالات ما بين متوسطة إلى بسيطة.

وأشار إلى أنه تم نقل 8 حالات من الموقع إلى مستشفى الملك فهد العام، وحالتين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، وحالة واحدة خطيرة فقط نقلت إلى مستشفى السعودي الألماني.