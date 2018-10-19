إصابة 3 أشخاص في الباحة سقطت الصخور على مركبتهم

المواطن - الباحة

باشر الدفاع المدني في الباحة سقوط الصخور في عقبة الباحة نتيجة الأمطار.

وأوضح الدفاع المدني أن سقوط الصخور نتج عنه 3 إصابات بسيطة داخل مركبة.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غريزة، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، ونجران، والباحة، ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها وكذلك المدينة المنورة ومرتفعاتها، تمتد إلى حائل، والقصيم، والحدود الشمالية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (تبوك، الجوف، الرياض، الشرقية).