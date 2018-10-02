إطلاق الدفعة الثانية من السجناء المعسرين في الطائف

المواطن - الطائف

إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة ومتابعة إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلةً بالوكالة المساعدة للحقوق والإدارة العامة للسجون بمنطقة، مكة المكرمة، تم إطلاق الدفعة الثانية من السجناء المعسرين ممن تنطبق عليهم شروط العفو بالطائف.

وبدأت أمس الاثنين الوكالة المساعدة للحقوق والإدارة العامة للسجون بمنطقة مكة، إطلاق السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو بالطائف.

وإثر الزيارة الكريمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمحافظة الطائف، وبناءً على اقتراح سموه وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وقت سابق بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.