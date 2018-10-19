إعادة الخدمة لجميع مشتركي الكهرباء المتأثرين شمالي المملكة بسبب الطقس

المواطن - واس

قدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها للمشتركين في بعض المناطق المتأثرة في شمال المملكة؛ بسبب انقطاع الخدمة الكهربائية، نتيجة التقلبات الجوية مما تسبب في خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي من الخدمة.

وأكدت “السعودية للكهرباء” أن نظام التحكم والشبكات حافظ على استقرار الغالبية العظمى من الشبكة، وبدأت الشركة في الإعادة الفورية للخدمة الكهربائية للمشتركين تدريجيًّا في تلك المناطق، حيث بدأت الإعادة خلال نصف ساعة واستمرت الجهود خلال ساعات الليل حتى تمت إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين كافة، وشددت الشركة على أنه تم فحص الخطوط بعد تعرضها للصواعق للتأكد من سلامتها.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية ستبقى في حالة تأهب دائم تحسبًا لحدوث أي طارئ خلال تقلبات الطقس المحتملة في مناطق المملكة كافة؛ حفاظًا على موثوقية الخدمة، ولتقليص فترة معالجة الانقطاعات المحتملة.

وأعربت “السعودية للكهرباء” في نفس الوقت، عن أسفها لمثل هذه الانقطاعات الخارجة عن إرادتها.