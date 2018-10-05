إعادة تداول فيديو فاضح يحرج الفائز بجائزة نوبل

المواطن - متابعة

بعد ساعات من فوزه بجائزة نوبل للفيزياء 2018، تعرض العالم الفرنسي جيرار مورو لموقف محرج بعد إعادة تداول مقطع يتضمن رقصه بشكل مثير رفقة عدد من الباحثات داخل مركز بحثي شهير.

وقالت مصادر إعلامية إن الفيديو الذي أعيد تداوله وأحدث ضجة واسعة لم يحدثها عند نشره للمرة الأولى في 2010 الهدف منه إحراج العالم الشهير.

وصوّر الفيديو عام 2010، لكنه انتشر مرة أخرى هذا الأسبوع في المعهد الفرنسي للأبحاث، الذي يدرس فيه مورو.

وكان الهدف من المقطع الترويج لمشروع أوروبي يسمي البنية التحتية بالليزر، والذي يعتبر الدكتور مورو رائدًا فيه.

ويظهر في المقطع رقص مثير وغير لائق لمورو مع عدد من الفتيات، الباحثات في المعهد.