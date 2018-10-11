المواطن - مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، إعادة فتح طريق الهدا أمام قائدي المركبات.

ونقلت الإمارة عن المركز الوطني للعمليات الأمنية، منذ قليل ، أنه تم إعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاقه نتيجة هطول الأمطار.

وكانت الجهات المسؤولة قد أعلنت إغلاق الطريق في وقت سابق، بسبب الأمطار والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وذلك حفاظا على حياة المارة وقائدي المركبات.

وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية في وقت سابق، أنه تقرر إغلاق طريق الهدا بسبب هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

ودعا المركز سالكي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر تجنباً لوقوع الحوادث.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تهطل منها أمطار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.