إعدام سائق اختطف سورية واغتصبها تحت تهديد السلاح

المواطن - القاهرة

أحالت محكمة مصرية إلى مفتي الجمهورية أوراق سائق تورط في اغتصاب لاجئة سورية مقيمة في مصر هو وصديقه بعد اختطافها.

وقضت المحكمة بإعدام السائق وحبس شريكه في الجريمة التي هزت أركان المجتمع المصري.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الفتاة باستدعاء سيارة أجرة لتوصيلها إلى أحد الأماكن ولما كانت الفتاة لا تعرف الطريق استدرجها السائق إلى شقة صديقه وهناك هددها بسلاح أبيض وبالفعل صعدت معه وتناوب هو وصديقه اغتصابها على مدى يومين.

وتمكنت الفتاة من الهروب وأبلغت الشرطة بمكان احتجازها وأوصاف المتهمين وتم القبض عليهما وإحالتهما للمحاكمة.

وكشفت تقارير الطب الشرعي تعرض الفتاة للاغتصاب أكثر من مرة بعنف شديد بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية.