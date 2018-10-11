إعدام 17 مصريًا تورطوا في تفجير 3 كنائس

المواطن -القاهرة

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الخميس في القضية رقم (165 / 2017) جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، حكماً بإعدام 17 متهماً والسجن المؤبد لـ19متهماً، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر، وانقضاء الدعوة بالوفاة لـ2 متهمين.

وقالت مصادر إعلامية: إن المتهمين أدينوا باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية في القاهرة في ديسمبر 2016 الذي أسفر عن مقتل 29 شخصاً وكذلك الاعتداءات على كنيسة مارى جرجس بطنطا في دلتا مصر خلال أبريل 2017، حيث قُتل 27 فرداً، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية في نفس الشهر ما أسفر عن مقتل 18 فرداً.