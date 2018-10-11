إعصار تيتلي يقتل شخصين ويقطع الكهرباء عن الآلاف في الهند

المواطن - متابعة

توفي شخصان على الأقل في إعصار تيتلي الذي ضرب شرق الهند اليوم الخميس.

وقالت هيئة الأرصاد الهندية إن الإعصار المداري تيتلي المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 165 كيلومتراً في الساعة وصل إلى البر في منطقة سريكاكولام بولاية أندرا براديش في الساعات الأولى من الصباح.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند مصرع شخصين جراء إعصار تيتلى، وذكرت قناة أن دى تي في الهندية أن حالتي الوفاة وقعتا في ولاية اندرا براديش، فيما حثت السلطات المواطنين على تجنب التواجد في المناطق المنخفضة.

وذكرت قناة أنديا تي في الهندية، أن الإعصار تسبب في اقتلاع الأشجار وأعمدة الكهرباء ما أدى بدوره إلى إغلاق بعض الطرق، إلى جانب انقطاع الاتصالات في بعض الأماكن، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وكانت السلطات الهندية، قد قامت بإجلاء أكثر من 300 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر، كما أقامت 800 مركز للإيواء مزود بالمواد الغذائية ومواد الإغاثة اللازمة، كما ناشدت الصيادين تجنب الإبحار، وأمرت المدارس بإغلاق أبوابها كإجراء احترازي.