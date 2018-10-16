إعصار مايكل يُدمر 10% من إجمالي مخزون هذه الطائرة الشبحية الأميركية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

واجهت الولايات المتحدة الأميركية العديد من الأضرار التي نتجت عن إعصار مايكل في ولاية فلوريدا خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الخسائر الأكبر كانت في أسطول ضخم من طائراتها الشبحية F-22 رابتور الشهيرة.

وحسب ما تناقلته مجلة ذا ديبلومات، فإن نسبة كبيرة من هياكل الطائرات F-22 رابتور المتاحة للقوات الجوية للولايات المتحدة في قاعدة سلاح الجو تيندال في ولاية فلوريدا قد تضررت بشدة خلال إعصار مايكل.

ووفقًا لسلاح الجو الأميركي، فقد يكون هناك 17 وحدة من طائرات F-22 رابتور قد تضررت بشكل كبير أو دمرت في الإعصار الذي هاجم ولاية فلوريدا خلال الأيام القليلة الماضية.

وتمتلك القاعدة الجوية الأميركية 55 وحدة من مقاتلات F-22 رابتور الشهيرة، والتي تعد جزءاً كبيرًا من سرب المقاتلة 43rd في جناح المقاتلة رقم 43 وسرب مقاتلة 95th.

ومنذ مايو 2018، كان لدى سلاح الجو الأميركي 186 إطارًا جويًا F-22 رابتور متوفرًا في مخزونها، وهو ما يعني أن الـ17 طائرة التي دُمرت من هذا الطراز، تُمثل ما يقرب من 10% من المخزون المتبقي من F-22.

وقالت الإحصاءات المختلفة إن إعصار مايكل الذي هاجم فلوريدا يُعد ثالث أقوى كارثة طبيعية مائية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث خلف 17 قتيلًا على الأقل.

وتمثل الطائرة الأميركية واحدة من أكثر المقاتلات قوة على مستوى العالم، وهو ما دفع الولايات المتحدة لرفض تصديرها إلى مختلف عملائها على مستوى العالم، وهو ما خلق حالة من السرية تُغلف قدرات الطائرة الشبحية الأميركية.