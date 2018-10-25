إعلامي رياضي: الهلال سيجني الفشل إذا ضم بديل عموري قبل الشتوية

المواطن - محمد سمعه

قال الإعلامي محمد الخميس إنه لا يتوقع نجاح الصفقة الحرة والتي يبحث نادي الهلال ضمها قبل فترة الانتقالات الشتوية لتعويض غياب اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري.

وتحدث محمد الخميس في إذاعة يو إف إم قائلًا: التجارب السابقة بجلب لاعب قبل فتح فترة التعاقدات بسبب الإصابة غير ناجحة لأنها تتم مع لاعب عاطل.

وأضاف محمد الخميس: لذلك لا أتوقع نجاح الهلال في التعاقد مع بديل عموري قبل الشتوية.

وكانت تقارير إعلامية قالت إن اللاعب المغربي مبارك بوصوفة لاعب نادي أندرلخت البلجيكي السابق مُرشح للانضمام لنادي الهلال في الفترة المقبلة لتعويض غياب عموري.

وكان عموري أُصيب بقطع في الرباط الصليبي يوم السبت الماضي خلال مباراة الهلال والشباب في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.