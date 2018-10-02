إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية لوظائف الحراس بتعليم الأفلاج

المواطن - الأفلاج

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج مُمثّلة في (لجنة التوظيف) عن أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على وظائف الحراس التي أعلنت عنها الإدارة في وقت سابق، حيث تم الترشيح وفقاً للضوابط التي حصل عليها المرشحين حسب ما ذكر في الإعلان.

وتهيب الإدارة على المرشحين الواردة أسماؤهم في البيانات المرفقة التقيد بجدول المقابلة الشخصية وبالحضور في اليوم والتاريخ المحدد ابتداءً من يوم الثلاثاء 22 / 1 / 1440هـ الساعة 8:30 ص وذلك في بيت الطالب بحي العزيزية بليلى.

وأكّدت اللجنة على ضرورة إحضار المستندات التالية عند إجراء المقابلة الشخصية:

أولاً : “المتقدمون على مدارس البنين”.

1- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية .

2- إحضار مشهد حسن سيره وسلوك واثبات السكن في مقر الوظيفة المتقدم عليها مصدق من رئيس المركز أو العمدة .

ثانياً : “المتقدمون على مدارس البنات “

1- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية .

2- إحضار مشهد حسن سيره وسلوك واثبات السكن في مقر الوظيفة المتقدم عليها مصدق من رئيس المركز أو العمدة .

3- إحضار أصل بطاقة العائلة

4- إحضار ما يثبت صلة القرابة بين المتقدم ومرافقته .

علماً بأن الترشيح للمقابلة لا يعني القبول النهائي، وعدم الحضور في الموعد المحدد يعد عدولاً عن الرغبة في الوظيفة.

وأوضحت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج أنه يمكن الاطلاع على المرشحين من خلال الرابط التالي (الأسماء من هنا).