إعلان أسماء 13 فائزًا في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم

المواطن - المدينة المنورة

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأربعين بالمدينة المنورة، وهم ثلاثة عشر متسابقًا، يمثلون الثلاثة الأوائل من الفروع الأربعة.

الفرع الأول/ الفائز الأول: إبراهيم بن عبدالله بن عبدالكريم السعوي من السعودية، مبلغ الجائزة 250.000 ريال، الفائز الثاني: مالك عدنان صبحي عثمان من الأردن، مبلغ الجائزة 200.000 ريال، المركز الثالث: عامر يونس غورو من نيجيريا، مبلغ الجائزة 150.000 ريال.

الفرع الثاني/ الفائز الأول: هيثم صفر أحمد من كينيا، مبلغ الجائزة 120.000 ريال، الفائز الثاني: عبيدة معن عبدالسلام فريحات من الأردن، مبلغ الجائزة 100.000 ريال، الفائز الثالث: عبدالغني أمين من نيجيريا، مبلغ الجائزة 40.000 ريال، الفائز الثالث مكرر: عبدالقادر معمر مفتاح كندي من ليبيا، مبلغ الجائزة 40.000 ريال.

الفرع الثالث/ الفائز الأول: محمد شهيد أحمد إسماعيل من الفلبين، مبلغ الجائزة 60.000 ريال، الفائز الثاني: الصادق علي مفتاح خالد من ليبيا، مبلغ الجائزة 50.000 ريال، الفائز الثالث: يحيى بلال يوسف عبدالله يعقوب من البحرين، مبلغ الجائزة45.000 ريال.

الفرع الرابع/ الفائز الأول: أمين سمير حمدي هرابوفتش من صربيا، مبلغ الجائزة 40.000 ريال، الفائز الثاني: عمر فاروق بكرفوتش من البوسنة والهرسك، مبلغ الجائزة 30.000 ريال، الفائز الثالث: أحمد حليم بن محمد أزور من سريلانكا، مبلغ الجائزة 20.000 ريال.

وفي هذه المناسبة وجَّه معاليه تهنئته وتبريكاته لعموم الفائزين داعيًا لهم بالتوفيق في الدارين، سائلًا الله تعالى أن يكونوا دعاة خير وصلاح في مجتمعاتهم، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين.