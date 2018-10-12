إعلان موعد عقد المقابلات الشخصية لمرشحات الوظائف التعليمية في عسير

المواطن - عسير

أعلن تعليم منطقة عسير، أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية للمرشحات للوظائف التعليمية يوم الأحد المقبل.

وأوضح تعليم عسير أن المقابلات ستكون في مقر إدارات الشؤون التعليمية (بنات) مبنى 3 بطريق الملك فهد.

وفي وقت سابق، رشحت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية نهائيًّا 827 مواطنًا ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء، والتي جرى الإعلان عنها في شهر محرم 1440هـ، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، وفق ما يرد من نتائج من مركز قياس، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية، وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.