إعلان يثير الغضب في المدينة المنورة.. هل يتساوى المعلم بقيمة دجاجة؟!

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

أثار إعلان تجاري لمطعم شهير في المدينة المنورة استياء المواطنين والمعلمين؛ لما يحتويه من عبارات مسيئة إلى المعلمين.

وجاء في الإعلان: “المعلمين فقط.. اشتر حبة وتستاهل الثانية مجانًا.. العرض يوم السبت 26/ 1/ 1440 فقط ويجب إظهار بطاقة المعلم للكاشير”.

وتعجب البعض من كيفية وضع مثل هذه العبارات في الإعلانات، متسائلين بغضب: هل يتساوى المعلم بقيمة دجاجة؟!

وقالوا: لماذا يتم تحديد الطلب على الدجاجة؟.. لماذا لم يقولوا اشترِ ذبيحة واحصل على الأخرى مجانًا أم أن بها تكلفة عالية على المطعم؟!

وأكدوا أن بعض المطاعم تستغل المناسبات مثل اليوم الوطني ويوم المعلم وغيرها للترويج لها على حساب المواطن، مطالبين وزارة التجارة والاستثمار والجهات المختصة بتشديد الرقابة على الإعلانات التجارية، وعدم السماح بالالتفاف على الضوابط وتضمين الإعلانات عبارات غير لائقة.

وشددوا على أهمية اختيار محتوى الإعلانات التجارية بعناية، مع مراعاة موافقتها للعادات والتقاليد مهما كان الغرض منها.