إغلاق مستودع وكيل أدوية حاول تعطيش السوق

المواطن - الرياض

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودع وكيل أدوية بمدينة الرياض حاول “تجفيف السوق” من أحد المستحضرات الدوائية الخاضعة للرقابة التي خفّضت الهيئة العامة للغذاء والدواء سعرها في وقت سابق.

وكانت الهيئة تلقت بلاغات بخصوص عدم توفر المستحضر الذي أعادت تسعيره بأقل من السعر السابق، واشتبهت بأن الوكيل يعمل على “تجفيف السوق”، ولدى زيارة مفتشيها مستودعات الوكيل في مدينتي الرياض وجدة تبيّن أن المستحضر متوفر بكميات كبيرة، كما اتضح أن المستودع بمدينة الرياض غير مرخص لتخزين الأدوية المخدرة، وضبط لديه 9 مستحضرات تبلغ كميتها 156108 وحدات.

ونظراً لذلك أغلقت الهيئة مستودع وكيل الأدوية وغرفة الأدوية المخدرة بالرياض مع تحريز كامل كمية الأدوية المخدرة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات الدوائية عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحّد (19999).