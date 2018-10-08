إقالة مريشيا ريدنك من تدريب الفيصلي

المواطن - محمد سمعة

أعلن مجلس إدارة النادي الفيصلي إقالة المدرب الروماني مريشيا ريدنك من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب النتائج المخيبة والتي حققها النادي في الفترة الأخيرة.

وجاء قرار مجلس إدارة الفيصلي بإقالة المدرب مريشيا ريدنك بعد الاجتماع مع اللجنة الفنية وعدد من لاعبي الفريق الأول.

وسيعلن الفيصلي خلال الساعات القادمة عن مدرب الفريق الجديد.

وكان الفيصلي هُزم من النادي الأهلي بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الخامسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

يتواجد الفيصلي في المركز الحادي عشر في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد أربع نقاط.

يذكر أن نادي الفيصلي كان تعاقد مع اللاعب الكولومبي دييغو كالديرون من صفوف النادي الإسماعيلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.