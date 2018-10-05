إقبال كبير على حجوزات قطار الحرمين قبل بدء الرحلات

إقبال كبير على حجوزات قطار الحرمين قبل بدء الرحلات

2018/10/05
الساعة 7:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

شهد قطار الحرمين السريع إقبالًا كبيرًا على الحجوزات من المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمحطة جدة في السليمانية، ومحطة المدينة الاقتصادية برابغ.

ويأتي ذلك قبل بدء الرحلات يوم الخميس المقبل الموافق 11 أكتوبر.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات قطار الحرمين السريع عبر 8 رحلات في الاتجاهين، حيث سيتم رفع عدد الرحلات إلى 12 رحلة بداية من السنة الميلادية المقبلة 2019.

وتتضمن الرحلة 5 محطات هي مكة المكرمة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل أيام قطار الحرمين السريع، حيث استقله من جدة حتى المدينة المنورة.


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