إلزام شركة مساھمات متعب المقبل بدفع 208 ملایین ریال لـ1151 مساھماً

المواطن - الرياض

أصدرت لجنة المساھمات العقارية “تصفیة” التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، قراراً ألزمت بموجبه “شركة متعب المقبل وشريكه” بسداد أكثر من 208 ملايین ریال لصالح مساھمي “مساھمات المقبل”.

ونص القرار، الذي نشرته “تصفیة” عبر حسابها الرسمي، على إلزام “شركة المتعب وشريكه للاستثمار العقاري والشركاء فیھا” بسداد مبلغ وقدره 821.208 ملیون ریال لصالح 1151 مساھماً.

وكانت لجنة المساھمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار قد دعت قبل شھرين جمیع المساھمین في مساھمات متعب المقبل إلى تسلیم المستندات الرسمیة التي تثبت حقوقھم في المساھمة تمھیداً لحصر مساھمي تلك المساھمات وصرف ما يتم تحصیله من أموال المساھمین.

الجدير بالذكر أن اللجنة قد أقامت مزاداً علنیاً على المتبقي من مخططي جوھرة المقبل في المجمعة ودرة الجوف بسكاكا، ولا زالت تعمل على تحصیل حقوق المساھمین لدى صاحب المساھمة.

وكانت الدائرة القضائیة قد حكمت قبل عامین بإطلاق سراح صاحب المساھمة المتعثرة منذ 12 عاماً بعد قضائه 9 أعوام داخل السجن على ذمة القضیة.