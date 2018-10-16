إلغاء متابعة أعداء الوطن .. صفعة لمرتزقة الإعلام وتوابع تنظيم الحمدين

صورة من حساب SaheelKSA عبر تويتر

المواطن - سعد العقيل

طالب عدد من المواطنين بإلغاء متابعة أعداء المملكة من مشاهير السوشيال ميديا والإعلام بوجه عام مؤكدين أن الانصراف عنهم وعن خطابهم هو أقوى صفعة لتنظيم الحمدين وتابعيه ومرتزقة الإعلام.

وعبر وسم إلغاء متابعة أعداء الوطن كشف المواطنون عن وعيهم بما يحاك ضد المملكة من مؤامرات خارجية يغذيها ويساهم فيها بعض المواطنين بدون قصد من خلال متابعة من يروج لهذه الأفكار السامة.

وقال فيصل العبد الكريم الفائز بجائزة الإعلام الجديد: خطاب المرتزقة موجه أولاً للشارع السعودي وللعربي ثانياً وليس للعالم الخارجي، نستطيع الرد عليهم بدون متابعة، فعدد متابعين كبير يعني له الحضور القوي ودعوات مدفوعة لمؤتمرات وغيرها وزيادة راتب الارتزاق، بمعنى أن تساهم بدعمه.. لنتابع حسابات وطنية أبرك من هؤلاء.

وأضاف: أتمنى من كل مواطن يحب وطنه أن يلغي متابعة أعداء الوطن .. القضية ليست الرأي والرأي الآخر .. عدد المتابعين الكبير عندهم مفيد لهم جداً جداً “.

أما حساب “صهيل” فاكتفى بنشر صورة عبر الوسم كتب عليها معلقًا ” إلا الوطن”.

وقال الإعلامي العربي المقيم في لندن أمجد طه: إلغاء متابعة أعداء الوطن واجب وطني وعربي وأخلاقي وإنساني،نحن في مرحلة:

إمَّا نعيش وبيرق العز مرفوع

ولا نموت وبيرق العز ما طاح

وأضاف: هل عرفتم لماذا اشترطت الدول الأربع في المطالب الـ ١٣ طرد قوات تركيا من قطر وإغلاق قناة الجزيرة.. فانظر إلى استهدافهم الموحد اليوم ضد السعودية!”

بدوره قال فواز الحارثي المدير التنفيذي لقناة بداية : “يمكن تشوف إن الأمر بسيط وغير مؤثر ،بالعكس حساباتهم تضخمت من المتابعين إلغاء المتابعة له أثر كبير نتمنى المشاركة من الجميع”.

بدوره أضاف سعيد الغامدي:” إلغاء متابعة أعداء الوطن واجبٌ وطني.. فليس للخونة والمنبطحين مكان في ديار العزّ والكرامة”.