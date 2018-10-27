إمبولي ضد يوفنتوس .. قذيفتا رونالدو تضعان الفوز بين أيدي السيدة العجوز

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قيادة فريقه اليوفي الإيطالي للفوز في مباراة إمبولي ضد يوفنتوس ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وسعى اليوفي تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو اليجري إلى تحقيق الفوز في مباراة إمبولي ضد يوفنتوس من أجل الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي بفارق كبير من النقاط بعيدًا عن نادي نابولي صاحب المركز الثاني.

خطف نادي إمبولي التقدم في الشوط الأول من مباراة إمبولي ضد يوفنتوس، حيث سجل اللاعب كابوتو الهدف الأول لنادي إمبولي في الدقيقة الثامنة والعشرين.

وحاول اليوفي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو العمل على تسجيل هدف التعادل في مباراة إمبولي ضد يوفنتوس قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون فائدة.

انتهى الشوط الأول من مباراة إمبولي ضد يوفنتوس بتقدم إمبولي صاحب الأرض والضيافة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة إمبولي ضد يوفنتوس، ظل اليوفي يسعى لتسجيل هدف التعادل حيث كان له ما أراد عبر نجمه رونالدو والذي سجل الأول ليوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والخمسين.

تراجع أداء الفريق صاحب الأرض في لقاء إمبولي ضد يوفنتوس؛ ما أعطى الفرصة لنادي اليوفي في العودة للمباراة ومحاولة تسجيل الهدف الثاني.

تمكن اليوفي من إحراز الهدف الثاني في مباراة إمبولي ضد يوفنتوس، عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ70 بعد تمريرة رائعة من زميله الفرنسي بليز ماتويدي.

انتهت مباراة إمبولي ضد يوفنتوس، بفوز اليوفي بثنائية مقابل هدف حيث أصبح رصيد اليوفي بعد الفوز 28 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نادي إمبولي عند ست نقاط في المركز الثامن عشر.

أصبح رصيد أهداف رونالدو في الدوري الإيطالي بعد نهاية مباراة إمبولي ضد يوفنتوس سبعة أهداف ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي.