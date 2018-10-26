إنجاز الاتحاد يُداعب النصر

المواطن - مروة نبيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة الفيحاء بهدف تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث؛ للحفاظ على صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومواصلة سلسلة الانتصارات هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اقترب من تحقيق رقم الاتحاد التاريخي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز النصر في أول 6 جولات من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية له بعد موسم 2014/ 2015، وهناك فريق واحد فقط فاز في أول 7 جولات من المسابقة المحلية، وهو الاتحاد في موسمي 2010/ 2011 و2014/ 2015.

ويتصارع النصر والهلال على صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويملك العالمي 18 نقطة من 6 لقاءات قبل مباراة الفيحاء اليوم، وهو نفس رصيد الهلال الذي يملك مباراة مؤجلة أمام الاتفاق.